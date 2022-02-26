На вопрос, готова ли администрация США поддержать решение Киева, если те примут предложение России о нейтральном статусе страны, Шерман ответила, что в Вашингтоне будут «поддерживать те решения, которые для себя примет Украина».
«Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины. Мы не будем ничего делать с Европой без Европы. И с НАТО без НАТО. Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли», — подчеркнула она.
В четверге, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации Украины.