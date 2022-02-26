Заместитель главы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Уэнди Шерман в интервью «Коммерсантъ», опубликованном в субботу, 26 февраля, заявила, что Вашингтон поддержит то решение, которое примет Киев, в том числе и нейтральный статус

На вопрос, готова ли администрация США поддержать решение Киева, если те примут предложение России о нейтральном статусе страны, Шерман ответила, что в Вашингтоне будут «поддерживать те решения, которые для себя примет Украина».

«Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины. Мы не будем ничего делать с Европой без Европы. И с НАТО без НАТО. Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли», — подчеркнула она.

В четверге, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации Украины.