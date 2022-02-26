Населенный пункт Верхнеторецкое подвергся обстрелам ВСУ из оружия запрещенного калибра. Об этом 26 февраля сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные представительства ДНР в СЦКК

«Украинские войска обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое, выпущено 5 мин запрещенного калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

За сутки от обстрелов ВСУ в ЛНР и ДНР погибли 7 человек © РИА Новости, / Перейти в фотобанк Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ.