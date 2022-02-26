За прошедшие сутки в ЛНР и ДНР погибли 7 мирных жителей, еще 15 были ранены в результате обстрелов украинских войск. Об этом сообщил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник

«За последние сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов ВФУ погибло 7 и ранено 15 мирных жителей. По данным отчетов СЦКК ЛНР и СЦКК ДНР», — написал Мирошник в Telegram-канале.

На Украину пришла партия с оружием из Польши © AP, Vadim Ghirda Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ.