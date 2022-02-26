Донецк в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. На этот раз повреждения получил один из детских садов. Об этом 26 февраля сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК

«В результате обстрела украинских силовиков повреждено здание детского сада в Донецке», — говорится в сообщении.

В ДНР перехватили две ракеты ТРК «Точка-У» © Народная милиция ДНР Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ.