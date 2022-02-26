Facebook объявил, что российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе. Причина - события на Украине. Об этом заявил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер. Его слова 26 февраля процитировали РИА Новости

В ДНР перехватили две ракеты ТРК «Точка-У» © Народная милиция ДНР

«Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира», — написал он в Twitter.

Ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения доступа к Facebook в виде замедления трафика после того, как интернет-компания Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, не отреагировала на требования ведомства разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.