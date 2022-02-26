Ограничения на поставки российской нефти стали бы чувствительны для Евросоюза, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии РИА Новости 26 февраля

Поставки российской нефти не станут ограничивать санкциями, хотя подобные попытки могут быть предприняты, подчеркнул Гривач. Энергетическое самоубийство. Канцлер Германии ударил по Европе — резко дорожают нефть и газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Кто-то, может быть, и хотел бы превратить Россию во второй Иран. Но при всем уважении к Исламской республике масштаб другой и политически, и стратегически, и по доле рынка. Хотя попытки, без сомнения, будут предприняты», — сказал эксперт.

24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала военные действия по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы. Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, санкции были введены в отношении официальных лиц России, включая президента.

В Москве заявили, что план действий на случай новых санкций был заранее проработан, и любая необходимая поддержка российскому бизнесу будет оказана. Власти обязались обеспечить бесперебойную работу российской экономики.