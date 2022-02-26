Украинские войска обстреляли город Горловка ДНР. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня 26 февраля

ВСУ обстреляли Горловку, применив 6 гранат из РПГ и крупнокалиберные пулемёты, уточняется в сообщении представительства ДНР.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.