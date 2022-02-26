Обеспокоенность России в сфере национальной безопасности является легитимной, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь

Китай наряду с Индией и ОАЭ воздержался от голосования по резолюции Совбеза ООН по Украине, названной постпредом России при ООН Василием Небензей "антироссийской и антиукраинской", и не учитывающей систематических нарушений Киевом Минских соглашений. Постпред Украины при ООН заявил о готовности к переговорам с Россией © REUTERS, Carlo Allegri

«Я хотел бы подчеркнуть, что проблема Украины возникла не сегодня. И нынешняя ситуация не появилась внезапно. Это результат сочетания ряда факторов в течение длительного периода времени», — сказал Цзюнь.

По словам постпреда Китая, Пекин выступает за общую и всеобъемлющую концепцию безопасности. В Китае уверены, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счёт подрыва безопасности других стран. Чаяния России в сфере безопасности должны быть удовлетворены, заключил Цзюнь.

Ранее РФ наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, касающийся военной операции России на Украине.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.