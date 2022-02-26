Киев готов к переговорам с Москвой на постоянной основе, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на заседании Совбеза ООН 26 февраля

«Мы остаемся открытыми для переговоров», — заявил Кислица российскому постпреду при ООН Василию Небензе. Небензя: демилитаризация и денацификация Украины скоро будут выполнены © РИА Новости, Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

В то же время, Кислица призвал страны-члены ООН и Совбеза разорвать дипломатические отношения с Москвой.

Ранее украинское руководство выразило готовность к началу мирных переговоров с Россией. Киев и Москва сейчас консультируются о времени и месте переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что главный вопрос в текущей ситуации заключается в том, чтобы под влиянием Запада украинское руководство не начало «врать и юлить». В Москве ждут консолидированного подхода киевских властей к переговорам, добавила Захарова.