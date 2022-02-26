«Мы остаемся открытыми для переговоров», — заявил Кислица российскому постпреду при ООН Василию Небензе.
В то же время, Кислица призвал страны-члены ООН и Совбеза разорвать дипломатические отношения с Москвой.
Ранее украинское руководство выразило готовность к началу мирных переговоров с Россией. Киев и Москва сейчас консультируются о времени и месте переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что главный вопрос в текущей ситуации заключается в том, чтобы под влиянием Запада украинское руководство не начало «врать и юлить». В Москве ждут консолидированного подхода киевских властей к переговорам, добавила Захарова.