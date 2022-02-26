Поставки товаров и технологий для нефтепереработки в Россию запрещаются Евросоюзом, указывается в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС 26 февраля

«Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать, напрямую или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в нефтепереработке… физическим или юридическим лицам, организациям или органам в России или для использования в России», — говорится в документе. Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова © CC0, Pixabay

Уточняется, что речь идёт как о европейских товарах и технологиях, так и об имеющих иное происхождение.

24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала военные действия по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы. Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, санкции были введены в отношении официальных лиц России, включая президента.

В Москве заявили, что план действий на случай новых санкций был заранее проработан, и любая необходимая поддержка российскому бизнесу будет оказана. Власти обязались обеспечить бесперебойную работу российской экономики.