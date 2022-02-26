Европейский союз запрещает поставки товаров для авиационно-космической промышленности в Россию. Об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС 26 февраля

«Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать, напрямую или косвенно, товары и технологию, подходящие для использования в авиационной или космической промышленности… любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России», — говорится в документе. ЕС распространяет санкции на «КамАЗ», РЖД, Совкомфлот и ОСК © Пресс-служба Федерального дорожного агентства / Пресс-служба Федерального дорожного агентства / Перейти в фотобанк

Евросоюз должен предпринять необходимые меры, чтобы определить предметы, которые охвачены статьей, уточняется в материале. Санкции будут распространяться как на товары и технологии, произведённые внутри ЕС, так и вне его.

24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала военные действия по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы. Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, санкции были введены в отношении официальных лиц России, включая президента.

В Москве заявили, что план действий на случай новых санкций был заранее проработан, и любая необходимая поддержка российскому бизнесу будет оказана. Власти обязались обеспечить бесперебойную работу российской экономики.