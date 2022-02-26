Оттава выступает за отключение России от системы SWIFT, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телеобращении к гражданам 26 февраля

«Я подтверждаю поддержку Канадой отключения России от системы платежей SWIFT — критической части глобальной банковской системы», — заявил Трюдо. ЕС распространяет санкции на «КамАЗ», РЖД, Совкомфлот и ОСК © Пресс-служба Федерального дорожного агентства / Пресс-служба Федерального дорожного агентства / Перейти в фотобанк

24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала военные действия по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы. Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, санкции были введены в отношении официальных лиц России, включая президента.

В Москве заявили, что план действий на случай новых санкций был заранее проработан, и любая необходимая поддержка российскому бизнесу будет оказана. Власти обязались обеспечить бесперебойную работу российской экономики.