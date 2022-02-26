РФ осуждает размещение украинскими националистами вооружений в жилых районах и использование граждан как живых щитов, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя

«Президент Путин и министерство обороны России четко заявили, что удары по гражданским целям наноситься не будут. Но националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита», — заявил Небензя. Постпред России при ООН: резолюция по Украине не учитывала нарушения «Минска» © REUTERS, Carlo Allegri

В частности, Россия категорически осуждает размещение националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня. Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права, подчеркнул Небензя.

Ранее Россией был ветирован проект резолюции СБ ООН по Украине. Постпред РФ при ООН заявил, что документ носил антироссийский характер.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.