США готовы помочь Зеленскому эвакуироваться из столицы Украины, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.

Небензя: демилитаризация и денацификация Украины скоро будут выполнены
Небензя: демилитаризация и денацификация Украины скоро будут выполнены
© РИА Новости, Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.

 