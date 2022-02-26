Власти США выразили готовность помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому эвакуироваться из Киева, сообщает издание The Washington Post 26 февраля

США готовы помочь Зеленскому эвакуироваться из столицы Украины, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и украинских официальных лиц. Небензя: демилитаризация и денацификация Украины скоро будут выполнены © РИА Новости, Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.