Не исключено, что президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудят нейтральный статус Украины. Об этом 25 февраля заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии украинскому агентству УНИАН

«Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности — опция, которая также, возможно, будет на столе», — заявил Подоляк. МИД ЛНР: Киеву для переговоров нужно сдерживать националистов © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Ранее украинское руководство выразило готовность к началу мирных переговоров с Россией. Киев и Москва сейчас консультируются о времени и месте переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что главный вопрос в текущей ситуации заключается в том, чтобы под влиянием Запада украинское руководство не начало врать и юлить. В Москве ждут консолидированного подхода киевских властей к переговорам, добавила Захарова.