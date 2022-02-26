Если Украина готова к переговорам, то ей нужно сдерживать националистов, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего 26 февраля

«Если вы говорите о готовности к переговорам, сдержите тех националистов, которые стимулируют вот такие абсолютно неадекватные действия украинских военных (увеличение обстрелов)», — сказал Дейнего в эфире Первого канала. МИД РФ: Переговоры с Украиной не отменят военную операцию России © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ранее украинское руководство выразило готовность к началу мирных переговоров с Россией. Киев и Москва сейчас консультируются о времени и месте переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что главный вопрос в текущей ситуации заключается в том, чтобы под влиянием Запада украинское руководство не начало врать и юлить. В Москве ждут консолидированного подхода киевских властей к переговорам, добавила Захарова.