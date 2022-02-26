С 18 февраля в Россию были эвакуированы более 100 тысяч жителей Донбасса.
«Сейчас мы видим увеличение спроса на аренду жилья. И определенную часть этого спроса формируют беженцы», — сказал гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко.
По данным компании, в феврале 2022 года в Ростовской области количество запросов на аренду жилья выросло в сравнении с февралем прошлого года на 22%, в Брянской — почти на 19%, в Воронежской и Курской — на 13%, в Краснодарском крае — на 12%.
В Краснодарском крае зафиксировано увеличение спроса, при этом есть как покупатели недвижимости с полной суммой на руках, так и желающие взять ипотеку, рассказала изданию вице-президент AVA Group Ольга Нарт.