В приграничных с Украиной российских регионах повысился спрос на аренду и покупку жилья, рассказали эксперты порталу РИА Недвижимость 26 февраля

С 18 февраля в Россию были эвакуированы более 100 тысяч жителей Донбасса. «Ради детей»: беженцы из Донбасса рассказали об эвакуации © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

«Сейчас мы видим увеличение спроса на аренду жилья. И определенную часть этого спроса формируют беженцы», — сказал гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко.

По данным компании, в феврале 2022 года в Ростовской области количество запросов на аренду жилья выросло в сравнении с февралем прошлого года на 22%, в Брянской — почти на 19%, в Воронежской и Курской — на 13%, в Краснодарском крае — на 12%.

В Краснодарском крае зафиксировано увеличение спроса, при этом есть как покупатели недвижимости с полной суммой на руках, так и желающие взять ипотеку, рассказала изданию вице-президент AVA Group Ольга Нарт.