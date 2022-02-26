Проект резолюции СБ ООН, на который Россия наложила вето, не учитывал систематических нарушений Киевом Минских соглашений, заявил постпред.
«Главная причина нашего негативного голосования — это не то, что есть в проекте, а то, чего там нет. Если бы его авторы попытались придать ему хотя бы отдаленно напоминающий сбалансированный документ вид, они не оставили бы за скобками вопросы, о которых нельзя забывать», — сказал Небензя.
По словам постпреда, в проекте резолюции не было отражено, как «пришедшая к власти в результате неконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года майданная хунта развязала войну против жителей востока страны, обстреливали мирные кварталы из пушек и систем залпового огня и сбрасывали на дончан и луганчан бомбы».
Инициаторами проекта резолюции по Украине были США и Албания. За резолюцию проголосовали 11 членов СБ ООН, воздержались Индия, Китай и ОАЭ.