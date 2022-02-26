Ветированный Россией проект резолюции Совета безопасности ООН по Украине был однобоким и не учитывал преступлений киевской власти, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя

Проект резолюции СБ ООН, на который Россия наложила вето, не учитывал систематических нарушений Киевом Минских соглашений, заявил постпред. Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине © Flickr МИД России / Flickr МИД России / Перейти в фотобанк

«Главная причина нашего негативного голосования — это не то, что есть в проекте, а то, чего там нет. Если бы его авторы попытались придать ему хотя бы отдаленно напоминающий сбалансированный документ вид, они не оставили бы за скобками вопросы, о которых нельзя забывать», — сказал Небензя.

По словам постпреда, в проекте резолюции не было отражено, как «пришедшая к власти в результате неконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года майданная хунта развязала войну против жителей востока страны, обстреливали мирные кварталы из пушек и систем залпового огня и сбрасывали на дончан и луганчан бомбы».

Инициаторами проекта резолюции по Украине были США и Албания. За резолюцию проголосовали 11 членов СБ ООН, воздержались Индия, Китай и ОАЭ.