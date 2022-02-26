Евросоюз вводит санкции против «КамАЗ», РЖД, Совкомфлот и Объединённой судостроительной компании, говорится в документе Официального журнала ЕС, опубликованном 26 февраля

Ограничения вводятся также в отношении порта в Новороссийске, Ростеха и ПО «Севмаш», уточняется в документе. Даже под санкциями Путин и Лавров смогут приезжать в Евросоюз — FT © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала военные действия по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы. Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, санкции были введены в отношении официальных лиц России, включая президента.

В Москве заявили, что план действий на случай новых санкций был заранее проработан, и любая необходимая поддержка российскому бизнесу будет оказана. Власти обязались обеспечить бесперебойную работу российской экономики.