Ограничения вводятся также в отношении порта в Новороссийске, Ростеха и ПО «Севмаш», уточняется в документе.
24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала военные действия по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы. Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, санкции были введены в отношении официальных лиц России, включая президента.
В Москве заявили, что план действий на случай новых санкций был заранее проработан, и любая необходимая поддержка российскому бизнесу будет оказана. Власти обязались обеспечить бесперебойную работу российской экономики.