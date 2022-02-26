Канада и ее союзники решением ввести санкции против российского руководства, включая президента РФ Владимира Путина, сознательно подводят себя к рубежу разрыва всех отношений с Москвой, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов

"Этот беспрецедентный шаг свидетельствует о том, что Канада и ее западные союзники сознательно подводят себя к рубежу разрыва всех отношений с Россией, перейдя который сложно представить цивилизованный возврат к нормальности", — сказал Степанов, комментируя последние рестрикции западных союзников в отношении РФ.

Как отметил высокопоставленный дипломат, Москве "сложно проанализировать, какие цели преследует Запад, предпринимая такие абсурдные шаги". США ввели санкции против Путина и Лаврова © РБК

"Если они продолжают проверять Россию на прочность, вводя такие меры, рассчитывают, что она отступит или моргнет первой, то западные аналитики явно недооценивают принципиальность руководства России и ее народа в части задач демилитаризации и денацификации Украины", — подчеркнул глава российской дипмиссии в Канаде.

Власти Канады в пятницу объявили о решении ввести санкции против руководства РФ, включая президента Владимира Путина и главу российского МИД Сергея Лаврова. До этого Канада уже ввела два пакета экономических санкций из-за ситуации на Украине.