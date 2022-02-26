Болгария объявляет о закрытии своего воздушного пространства для российских самолётов, сообщается в заявлении министерства транспорта страны 26 февраля

Запрет болгарских властей входит в силу с 00 часов субботы, 27 февраля. ЕС разрывает соглашение об упрощённой выдаче виз с Россией © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Болгария вводит запрет на взлет/посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны», — сообщается в заявлении Минтранса Болгарии.

Ранее Евросоюз объявил о введении третьего пакета санкций против России. ЕС ввел санкции против РФ после признания ДНР и ЛНР. Ограничения затронули ряд российских банков, 351 депутата, 27 физлиц и организаций.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.