США не намерены останавливать военную помощь Украине и прорабатывают логистику новых поставок в меняющихся условиях, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби

"Мы собираемся предоставить Украине дополнительное содействие в сфере безопасности. Как это будет сделано, сейчас прорабатывается", — сказал он на брифинге журналистам.

"Это [помощь] не в прошедшем времени, это не закончено", — добавил Кирби.

При этом он отказался уточнить, что именно США намерены поставлять на Украину. Очевидно, что в связи с военными действиями, которые идут в настоящий момент на территории Украины США хотят найти новые пути поставки оружия и боеприпасов для ВСУ и националистов-боевиков. Сложность в том, что кроме западной сухопутной границы все остальные пути доставки контролирует Россия, включая воздушное пространство и акваторию Черного моря. В настоящий момент идут бои за столицу Украины Киев. США ввели санкции против Путина и Лаврова © РБК

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.