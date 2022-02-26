В документе отмечается, что члены российского Совбеза, поддержавшие признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, будут подвержены санкциям ЕС.
В санкционном списке Евросоюза, в частности, значатся зампредседатель совбеза РФ Медведев, премьер-министр Мишустин, министр внутренних дел Колокольцев, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов.
Ранее, 24 февраля, президент США Джо Байден в ходе обращения к гражданам объявил о вводе санкций против РФ, связанных с военной операцией по денацификации Украины.