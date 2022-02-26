РФ наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, касающийся военной операции России на Украине, сообщает корреспондент РИА Новости 26 февраля

Инициаторами проекта резолюции были США и Албания. За резолюцию проголосовали 11 членов СБ ООН, воздержались Индия, Китай и ОАЭ. На Украине предложили исключить Россию из ООН © ba.org.ua

«СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к РФ прекратить наступление на Украину». «СБ ООН выражает глубокое сожаление в связи с агрессией РФ против Украины», — говорилось в тексте проекта.

В ветированной резолюции также был зафиксирован призыв к России немедленно прекратить применение силы против Украины и вывести все свои войска с территории страны.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.