Канада считает важным, , заявила в пятницу министр иностранных дел североамериканской страны Мелани Жоли, сохранение своего посла в России, в том числе для "разъяснения" контекста событий, происходящих на Украине

"Для Канады на данном этапе важно иметь посла в России. Важно, чтобы русские люди понимали, что сейчас происходит на Украине… важно, чтобы мы сохраняли связь с ними", — сказала Жоли в ходе пресс-конференции членов правительства Канады, которую транслировали федеральные телеканалы.

Канада на текущей неделе ввела санкции против России из-за ситуации на Украине, а в пятницу объявила о намерении ввести дополнительные рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова. Канада введёт санкции против Путина, Лаврова и Герасимова © CC0, Pixabay

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.