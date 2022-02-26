Не во всех киевских магазинах есть в наличии хлеб и вода, наблюдается острый дефицит макарон и круп, сообщает украинское издание Страна 25 февраля

«АТБ на Левобережной. В магазине полностью отсутствуют вода и хлеб. Крайне скудный выбор молочки и в мясном отделе. Из алкоголя люди берут в основном водку, потому ее на прилавках мало, большинство напитков в наличии — элитный дорогой алкоголь», — сообщает украинское издание. СМИ сообщают, что Зеленский мог покинуть Киев © пресс-служба президента Украины

В СМИ поясняют, что такая ситуация наблюдается в тех магазинах Киева, которые ещё открыты. Сообщается также о перебоях в снабжении столичных аптек лекарствами.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.

В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.