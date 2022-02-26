«Канада объявляет наш третий набор суровых скоординированных санкций. Во-первых, мы введем санкции против президента Путина и других архитекторов этой варварской войны», — заявил Трюдо.
Ранее США также ввели санкции против Путина и Лаврова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций против президента и главы МИД России, назвав этот шаг «примером и демонстрацией абсолютного бессилия собственного проведения внешней политики».
Ранее, 24 февраля, президент США Джо Байден в ходе обращения к гражданам объявил о вводе санкций против РФ, связанных с военной операцией по денацификации Украины.