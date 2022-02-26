Канада вводит санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба МО РФ Валерия Герасимова, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе телеобращения к гражданам

«Канада объявляет наш третий набор суровых скоординированных санкций. Во-первых, мы введем санкции против президента Путина и других архитекторов этой варварской войны», — заявил Трюдо. "Адские санкции" и ответ России Западу © REUTERS, Chris Helgren/File Photo

Ранее США также ввели санкции против Путина и Лаврова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций против президента и главы МИД России, назвав этот шаг «примером и демонстрацией абсолютного бессилия собственного проведения внешней политики».

Ранее, 24 февраля, президент США Джо Байден в ходе обращения к гражданам объявил о вводе санкций против РФ, связанных с военной операцией по денацификации Украины.