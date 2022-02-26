По данным СМИ, Зеленский предложил взять на себя обязанности посредника израильскому премьеру Нафтали Беннету.

Украина проводит консультации с Россией о месте переговоров
Украина проводит консультации с Россией о месте переговоров
© РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Согласно предложению Зеленского, российская и украинская делегации должны встретиться в Иерусалиме.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Москва и Киев ведут консультации о времени и месте переговорного процесса.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской.