Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Израилю с просьбой о посредничестве в переговорах с Российской Федерацией. Об этом 26 февраля сообщает израильская радиостанция РЭКА со ссылкой на свои источники

По данным СМИ, Зеленский предложил взять на себя обязанности посредника израильскому премьеру Нафтали Беннету. Украина проводит консультации с Россией о месте переговоров © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Согласно предложению Зеленского, российская и украинская делегации должны встретиться в Иерусалиме.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Москва и Киев ведут консультации о времени и месте переговорного процесса.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской.