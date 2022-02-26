Российская авиакомпания Аэрофлот приостанавливает выполнение рейсов в Прагу и Варшаву до 28 марта 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика 26 февраля

Решение принято в связи с ограничениями, наложенными властями Чехии и Польши, уточняется на сайте Аэрофлота. Канада запретила полёты в воздушном пространстве Москвы, Украины и Минска © CC0, Pixabay

Ранее сообщалось, что до 23 мая отменены все рейсы Аэрофлота в Лондон (Британия) и Дублин (Ирландия) из-за запрета Великобритании. В ответ Росавиация запретила полёты британских авиакомпаний в Россию.

Аэрофлот предложил пассажирам, купившим билеты на рейсы в вышеперечисленные страны, оформить вынужденный возврат денег, перенести полёт на другую дату, или поменять билет на другой маршрут в Европе.