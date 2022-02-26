Москва в отношениях с США и Западом подошла к черте, после которой - точка невозврата, заявила 26 февраля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Мы исходим из собственных интересов и интересов безопасности в том числе, мы делаем то, что выгодно нам как стране, как народу. Мы себя защищаем, мы предложили (Западу — ред.) это делать вместе, мы вели диалог и предлагали многое в рамках коллективной безопасности. Когда это не состоялось…мы стали исходить из насущных наших интересов», — заявила Захарова. Псаки: война с Россией не в интересах США © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Представитель МИД заверила, что нынешняя ситуация — не выбор России, и к военным действиям на Украине Москве пришлось прибегнуть, после того как все опции диалога были закрыты англосаксами.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Путин уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.