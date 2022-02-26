Псаки в очередной раз заверила, что США не будут отправлять военных для противостояния России на Украине.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе для поддержки союзников по НАТО.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.
Путин уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.
Президент США отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе для поддержки союзников по НАТО
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Читать далее: https://ukraina.ru/news/20220225/1033379589.htm