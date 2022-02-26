Война с Россией не в интересах Америки, заявила на брифинге 25 февраля официальный представитель Белого дома Джен Псаки

Псаки в очередной раз заверила, что США не будут отправлять военных для противостояния России на Украине. Псаки не ответила, спасут ли Зеленского США © voicesevas.ru / voicesevas.ru / Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе для поддержки союзников по НАТО.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Путин уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.