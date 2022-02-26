Российские военные вошли в город Мелитополь Запорожской области Украины не встречая сопротивления, передаёт пресс-служба Минобороны России 26 февраля

«Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», — говорится в сообщении Минобороны. Российские войска окружили Сумы и Конотоп © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых для страны угроз.