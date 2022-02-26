Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщается в пресс-службе главы государства 25 февраля

Обращаясь к гражданам страны, Бжания отметил, что в Абхазии внимательно следят за происходящим на Украине. В МО РФ рассказали о продвижении подразделений ДНР и ЛНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики», — заявил Бжания.

Президент республики выразил уверенность в том, что всё общество Абхазии поддерживает это решение.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, и защите Донбасса. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых для страны угроз.