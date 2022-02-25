Президент США Джо Байден отдал приказ о развёртывании дополнительных сил США в Европе, передаёт РИА Новости 25 февраля

«Президент США отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе для поддержки союзников по НАТО», — следует из заявления Белого дома. Путин рассказал, с кем, в основном, воюют российские военные на Украине © Facebook/Батальон "АЙДАР"

При этом, Байден дополнил, что в НАТО продолжат принимать европейские государства, разделяющие ценности альянса.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Путин уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых для страны угроз.