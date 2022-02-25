Возможные переговоры с Украиной не отменят цели специальной военной операции России на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 февраля, передаёт агентство Интерфакс

Захарова напомнила, что Россия готова к организации переговоров по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, однако военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины это не отменит. Захарова рассказала об отличиях операции НАТО в Югославии и России на Украине © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Те задачи, которые уже стоят, были поставлены президентом России перед началом реализации соответствующей специальной операции, конечно, никем не снимались, они актуальны», — заявила Захарова.

Главный вопрос в текущей ситуацией заключается в том, чтобы под влиянием Запада украинское руководство не начало врать и юлить, подчеркнула представитель МИД. В Москве ждут консолидированного подхода киевских властей к переговорам, добавила Захарова.

«Мы должны понимать, о чем просит в своих обращениях президент Зеленский, и его команда не должна давать иные сигналы после таких его обращений», — сказала официальный представитель МИД России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций РФ и Украины в Минск, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения переговоров.