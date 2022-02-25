Киев в очередной раз отказался от переговоров с Россией и предложил перенести этот вопрос на субботу, 26 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 февраля, пишет агентство Интерфакс

Россия готова обсудить нейтральный статус Украины, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков рассказал о реакции украинских властей на предложенные переговоры © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк «Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра», — сказала Захарова журналистам. Украинская сторона ранее выбрала местом переговоров с РФ Варшаву вместо Минска, а потом "исчезла", ранее отметил Песков. Пауза в размышлениях Киева о переговорах с Москвой сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, включая Киев, заявил пресс-секретарь, добавив, что эту ситуацию в Кремле считают крайне опасной.