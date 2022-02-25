Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на Украине скрывается много террористов. Об этом глава ЧР написал на своей официальной странице Вконтакте 25 февраля

В ближайшие дни можно ожидать освобождение Украины от насилия и убийств, заявил Кадыров. Кроме того, лидер республики отметил, что на территории Украины скрываются террористы, принимавшие участие в чеченских войнах. Путин рассказал, с кем, в основном, воюют российские военные на Украине © Facebook/Батальон "АЙДАР"

«По ситуации на Украине мы сегодня видим, что там нашли прибежище немало террористов. Есть среди них и те, которые в Чеченской Республике убивали наших братьев, сестер, женщин, детей и стариков, а потом сбежали от ответственности в Европу под покровительство разных спецслужб», — написал глава Чечни.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых для страны угроз.

В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.