Крупнейшие российские СМИ подверглись DDoS-атакам. В частности, о подобных проблемах сообщали «Лента.ру», «Газеты.Ru», РБК

Массированные запросы на серверы «Ленты.ру», «Газеты.Ru» и Рамблера начали поступать в четверг, 25 февраля, во второй половине дня. До этого власти Севастополя информировали о хакерской атаке на информационные ресурсы города. Атакован был и сайт RT. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Anonymous, которая объявила «кибервойну российскому правительству». Также эта организация заявила о причастности к атакам на российских интернет-провайдеров и правительственные сайты.

DDoS-атака — это умышленное направление на сайт такого количества запросов, которое превышает пропускную способность сети, что приведет к блокировке ресурса.