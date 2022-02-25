НАТО будет поставлять вооружение Украине, в том числе и системы ПВО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита в онлайн-формате, передает агентство Reuters

«Цели Кремля не ограничены Украиной», — сказал руководитель военного блока, отвечая на вопрос об обеспечении оружием Киева. Он также заявил, что НАТО развертывает элементы своих сил быстрого реагирования, которые состоят из сухопутных, воздушных, морских сил и сил специальных операций, на территории союзников.

В четверг президент России Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации Украины, российские вооруженные силы наносят удары по военной инфраструктуре, а не по городам и населенным пунктам.