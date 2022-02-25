Войска республик Донбасса при огневой поддержке российских войск продолжают наступление на позиции ВСУ, освобождая захваченную украинскими силовиками территорию. Об этом сообщил журналистам 25 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков

По его словам, военные ЛНР продвинулись на глубину до 21 километра, овладев населённым пунктом Трёхизбёнка.

«Соединения и воинские части Донецкой народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе», — рассказал Конашенков.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину с целью защиты республик Донбасса и «демилитаризации и денацификации Украины».

Со своей стороны, народные милиции ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.