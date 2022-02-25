По его словам, военные ЛНР продвинулись на глубину до 21 километра, овладев населённым пунктом Трёхизбёнка.
«Соединения и воинские части Донецкой народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе», — рассказал Конашенков.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину с целью защиты республик Донбасса и «демилитаризации и денацификации Украины».
Со своей стороны, народные милиции ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.