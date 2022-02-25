Приняты меры по частичному ограничению доступа к Facebook с пятница, 25 февраля, информирует Роскомнадзор

«Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России», — отмечается в сообщении ведомства.

Перед этим социальная сеть наложила ограничения на 90 дней на страницу РИА Новости за распространение «ложной информации», в агентстве назвали это это вопиющим нарушением свободы слова. Также, как сообщается, были цензурированы других российских СМИ: «Звезда», «Лента.ру», «Газета.ру».