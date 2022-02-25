Министр обороны США Ллойд Остин рассматривает способы дистанционного обучения украинских военносужащих, «если русские захватят контроль над Украиной». Об этом сообщил 25 февраля американский новостной сайт Axios

По сообщению издания, об этом Остин заявил днём ранее, выступая перед законодателями Палаты представителей США.

Резников надеется получить ракеты и другое вооружение от США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Остин также подчеркнул, что администрация [президента США Джо] Байдена будет поддерживать правительство президента Владимира Зеленского до тех пор, пока оно остается "жизнеспособным", что вызывает вопросы о продолжении помощи США, если президент покинет страну, будет схвачен или убит в бою», — указывает издание.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины и защиты республик Донбасса. Со своей стороны, народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий.