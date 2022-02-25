По сообщению издания, об этом Остин заявил днём ранее, выступая перед законодателями Палаты представителей США.
Американский министр также рассказал законодателям, что военные ищут способы предоставить украинским силам большее количество вооружений и боеприпасов, но сейчас, по мере увеличения количества российских войск в стране, это становится сложнее.
«Остин также подчеркнул, что администрация [президента США Джо] Байдена будет поддерживать правительство президента Владимира Зеленского до тех пор, пока оно остается "жизнеспособным", что вызывает вопросы о продолжении помощи США, если президент покинет страну, будет схвачен или убит в бою», — указывает издание.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины и защиты республик Донбасса. Со своей стороны, народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий.