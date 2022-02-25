Украинская сторона заявила, в ответ на предложение РФ о переговорах в Минске, что готова на переговоры в Варшаве, но потом связь с ней была потеряна. Об этом заявил 25 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Представитель Кремля напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины, отметил представитель Кремля.

«В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией», — указал он.

Далее Песков рассказал, что украинская сторона заявила, что вместо Минска выбрала для перговоров Варшаву, «а потом исчезла». РФ готова к переговорам о нейтральном статусе Украины - Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Пауза в размышлениях Киева о переговорах с Москвой сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, включая Киев», — заявил пресс-секретарь, добавив, что данную ситуацию в Кремле считают очень опасной.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций РФ и Украины, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения переговоров.