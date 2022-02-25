Из Киева был эвакуирован руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, сообщает немецкое издание Focus в пятницу, 25 февраля.

По информации журналистов, руководитель спецслужбы приехал в украинскую столицу за несколько дней до начала операции по демилитаризации страны, чтобы обсудить ситуацию. Действия российских войск по денацификации Украины стали сюрпризом для Каля.

Дипломаты и другие правительственные служащие были эвакуированы спецподразделением федеральной полиции Германии, но Каль не успел встретиться с этим подразделением, поэтому был вывезен позже.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации Украины. Российские военные подчеркнули, что не наносят ударов по городам и населенным пунктам, а только по военной инфраструктуре.