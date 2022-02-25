«Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не позволяйте нацистам и бандеровцам использовать ваших жен, детей и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки!», — сказал глава государства.
По его мнению, с военными «будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».
Россия проводит на территории Украины спецоперацию по денацификации и демилитаризации киевского режима.
После восьми лет бесплодных переговоров по Донбассу Россия 22 февраля 2022 года признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Путин потребовал от Киева немедленно прекратить обстрелы ДНР и ЛНР. Когда украинские власти в ответ на это требование усилили обстрелы Донбасса, Россия утром 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
В первые часы ударами высокоточного оружия военные РФ лишили Украину систем противовоздушной обороны и военной авиации, после чего сухопутные войска при поддержке авиации приступили к окружению группировок украинских войск и соединений неонацистов.