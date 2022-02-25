Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ 25 февраля обратился к украинским военным с призывом брать власть в свои руки

«Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не позволяйте нацистам и бандеровцам использовать ваших жен, детей и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки!», — сказал глава государства.

В Москве рассказали о целях спецоперации. Хроника событий на Украине на 18.00 © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Россия проводит на территории Украины спецоперацию по денацификации и демилитаризации киевского режима.

После восьми лет бесплодных переговоров по Донбассу Россия 22 февраля 2022 года признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Путин потребовал от Киева немедленно прекратить обстрелы ДНР и ЛНР. Когда украинские власти в ответ на это требование усилили обстрелы Донбасса, Россия утром 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

В первые часы ударами высокоточного оружия военные РФ лишили Украину систем противовоздушной обороны и военной авиации, после чего сухопутные войска при поддержке авиации приступили к окружению группировок украинских войск и соединений неонацистов.