Президент России Владимир Путин предложил украинским военным взять власть в стране в свои руки. Этот призыв он сделал, выступая на совещании с Советом безопасности РФ 25 февраля.

«Ещё раз обращаюсь к военнослужащим Вооружённых сил Украины —… берите власть в свои руки. Похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал российский президент.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины и защиты республик Донбасса.

Со своей стороны, народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий.