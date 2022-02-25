Военные задачи российской спецоперации в Донбассе не снимаются в свете возможных переговоров Москвы и Киева. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 февраля, передает РИА Новости

Лавров: никто не собирается оккупировать Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский озвучил призыв к переговорам с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова провести такие переговоры в Минске. В этом случае речь на них должна пойти о нейтральном статусе Украины.

«Очередное видеообращение Зеленского относительно возможности ведения переговоров: несмотря на оценку всей его так называемой деятельности и всего того, что под его руководством этот режим там (на Украине) сотворил, решение о возможности проведения контактов и формировании делегации было очень оперативно принято (российской стороной) и публично об этом заявлено», — сказала Захарова.

Она добавила, что возможные переговоры не отменяют тех задач, которые поставлены перед Вооруженными силами РФ в рамках спецоперации.