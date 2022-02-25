Киев предпочел путь самоубийства, поэтому результат будет абсолютно ожидаемым - смерть от собственных рук. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политический аналитик Евгений Сатановский

«Я вообще уже перестал понимать, что такое Украина как государство довольно давно. Во всяком случае, со времен [Петра] Порошенко. Люди пошли суицидальным путем. Суицидальный путь в конечном счете приводит к суициду», — сказал эксперт.

Привлечь марионеточный режим к ответственности: МИД РФ назвал цель спецоперации © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«Те же самые несчастные Минские соглашения, которые сегодня уже неактуальны, были ничем иным, как выходом Украины из тупика. Превращением Украины в некоторый образец ФРГ или Испании. С широкой автономией регионов, со своими особенностями», — уверен он.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.