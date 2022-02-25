Одна из целей спецоперации РФ в Донбассе - привлечь киевский режим к ответственности за совершенные в Донбассе преступления. Такое заявление 25 февраля во время брифинга сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Российский десант ранее высадился в Киевской области, обеспечив вместе с основными силами российской армии окружение с запада украинской столицы. «Не надо валить с больной головы на здоровую»: Лавров обвинил Зеленского во лжи © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«Ее (спецоперации — ред.) цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, который пришел к власти в 2014 году в результате неконституционного государственного переворота. Другая задача операции — привлечь нынешних деятелей, марионеточный режим к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации», — сказала Захарова.

По ее словам, Москва надеется, что украинский народ освободится от гнета националистического режима.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский запросил переговоры, РФ готова обсуждать нейтральный статус Украины в Минске.