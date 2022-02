Экс-депутат Одесского городского совета Василий Полищук в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, чего по возвращении на родину он больше всего боится

Ветеран войны в Афганистане, экс-депутат Одесского городского совета Василий Полищук был вынужден уехать в Россию из-за преследований со стороны киевского режима за его работу по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда неонацисты при поддержке украинских властей убили десятки одесситов, несогласных с госпереворотом в Киеве.

«Главное, чего я хочу — не допустить самосуда над теми, кто ответственен за то, до чего довели Украину. Я бы очень не хотел, чтобы люди, а озлобленных очень много после 2 мая [2014 года], чинили самосуд», — сказал экс-депутат.

Президент Польши призвал Запад поставлять на Украину больше оружия © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«Сейчас ни на Украине, ни в России не предусмотрена высшая мера наказания, но я считаю, что ее целиком и полностью заслужили [экс-спикер Рады Андрей] Парубий, [экс-секретарь Совбеза Александр] Турчинов, [мэр Киева Виталий] Кличко, [лидер "Свободы" Олег] Тягнибок, [экс-премьер Аресений] Яценюк и вся та мерзота, которая по сути угробила Украину. Государства Украина уже не существует, хотя пока еще есть страна, есть территория», — сказал он.

Полностью интервью с Василием Полищуком можно прочитать здесь.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.